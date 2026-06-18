Concert Mary and The Bugs Liesville-sur-Douve
Concert Mary and The Bugs Liesville-sur-Douve samedi 4 juillet 2026.
Liesville-sur-Douve
Concert Mary and The Bugs
Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Reprises rock, soul et groove. .
Bar de l’anguille Liesville-sur-Douve 50480 Manche Normandie +33 9 52 95 65 31
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English : Concert Mary and The Bugs
L’événement Concert Mary and The Bugs Liesville-sur-Douve a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Baie du Cotentin
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