Le Moulin de la Fontaine Thoré-la-Rochette Loir-et-Cher

Début : Samedi 2025-07-19 20:00:00

Performance sonore sur l’île !

« Marylou » à Thoré-la-Rochette. À la manière d’un concert intimiste, libre, immersif et expérimental laissant une grande place à l’échange et l’improvisation avec le public, Marylou improvise avec le public et propose une pause sensorielle où chaque auditeur est invité à s’installer confortablement pour découvrir un univers mêlant guitare, chant et représentations sonore des oiseaux. Buvette et restauration. 8 .

Le Moulin de la Fontaine Thoré-la-Rochette 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 60 88 00 73 info@zone-i.org

