Concert Mashka Daym, solo de Karam Al Zouhir Île du Saulcy Metz

Metz

Concert Mashka Daym, solo de Karam Al Zouhir

Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-05-26 19:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Avec son premier album solo, Karam Al Zouhir transforme l’expérience du déracinement en un concert musical vibrant. Originaire de Damas et installé entre Marseille et Strasbourg, il place l’alto au centre de sa création un instrument rare en solo, dont il explore le timbre boisé et la profondeur pour raconter l’ailleurs.Sur scène et avec sa voix et son alto, Karam Al Zouhir tisse un lien avec le public en offrant un message d’espoir le pays n’est pas qu’une terre, il est aussi un parfum, un accent et une mélodie partagée.Une coorganisation Fragment Passages Transfestival.Adultes

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Île du Saulcy Espace Bernard-Marie Koltès Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

With his first solo album, Karam Al Zouhir transforms the experience of uprootedness into a vibrant musical concert. Originally from Damascus, Karam Al Zouhir lives between Marseille and Strasbourg, France, and places the viola at the heart of his work: a rare solo instrument, whose woody timbre and depth he explores to tell the story of elsewhere.On stage, with his voice and viola, Karam Al Zouhir forges a bond with the audience, offering a message of hope: the country is not just a land, it’s also a perfume, an accent and a shared melody.A Fragment Passages Transfestival co-organization.

L’événement Concert Mashka Daym, solo de Karam Al Zouhir Metz a été mis à jour le 2026-05-17 par AGENCE INSPIRE METZ