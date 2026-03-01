Concert Masithi gospel Bischoffsheim

Concert Masithi gospel

Début : Dimanche 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

2026-03-29

Une vingtaine de choristes unis par la passion du chant partagent un répertoire vibrant mêlant gospel traditionnel, negro spirituals et chants africains. Un moment musical empreint de foi, d’espérance et de joie, porté par l’énergie collective et la direction de Fanuel Apetcho.

Leur registre est constitué de chants gospel traditionnels, mais également de négro spiritual et de chants africains.

Tous reflètent la foi, l’espérance et la joie que nous partageons ensemble.

Sous la direction de Fanuel Apetcho. .

Rue de l’École Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 96 30 19 sonia.heller@wanadoo.fr

English :

Some twenty choristers, united by a passion for singing, share a vibrant repertoire combining traditional gospel, negro spirituals and African songs. A musical moment imbued with faith, hope and joy, carried by the collective energy and direction of Fanuel Apetcho.

