Concert Masithi Gospel

1 Rue du Mont Sainte-Odile Grendelbruch Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 16:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Réunissant près de 20 membres, cette chorale gospel présentera son registre de chants gospel traditionnels, mais également de négro spiritual et de chants africains.

Le groupe compte actuellement une vingtaine de choristes animés par la même passion se faire plaisir, faire plaisir au public et partager de beaux moments musicaux ensemble. Leur registre est constitué de chants gospel traditionnels, mais également de négro spiritual et de chants africains.

Tous reflètent la foi, l’espérance et la joie que nous partageons ensemble.

Sous la direction de Fanuel Apetcho .

1 Rue du Mont Sainte-Odile Grendelbruch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 40 79 mairie@grendelbruch.fr

English :

With nearly 20 members, this gospel choir will present its range of traditional gospel songs, but also negro spirituals and African songs.

German :

Dieser Gospelchor mit fast 20 Mitgliedern wird sein Register aus traditionellen Gospelgesängen, aber auch aus Negro Spirituals und afrikanischen Liedern vorstellen.

Italiano :

Con quasi 20 membri, questo coro gospel presenterà la sua gamma di canzoni gospel tradizionali, ma anche negro spirituals e canzoni africane.

Espanol :

Con casi 20 miembros, este coro de gospel presentará su gama de canciones tradicionales de gospel, pero también espirituales negros y canciones africanas.

L’événement Concert Masithi Gospel Grendelbruch a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile