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CONCERT MAT SOLO ÉLECTRIQUE Carbonne

CONCERT MAT SOLO ÉLECTRIQUE Carbonne

CONCERT MAT SOLO ÉLECTRIQUE Carbonne samedi 11 avril 2026.

Adresse : 10 Chemin de l'Industrie

Ville : 31390 Carbonne

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Carbonne

CONCERT MAT SOLO ÉLECTRIQUE

10 Chemin de l’Industrie Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Venez passer une soirée musicale à la cave à bières Le Garage à Carbonne !
Soirée organisée par Le Garage et animée par Mat Solo électrique.   .

10 Chemin de l’Industrie Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 98 39 

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English :

Come and enjoy a musical evening at Le Garage beer cellar in Carbonne!

L’événement CONCERT MAT SOLO ÉLECTRIQUE Carbonne a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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