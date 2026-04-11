Carbonne

CONCERT MAT SOLO ÉLECTRIQUE

10 Chemin de l’Industrie Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez passer une soirée musicale à la cave à bières Le Garage à Carbonne !

Soirée organisée par Le Garage et animée par Mat Solo électrique. .

10 Chemin de l’Industrie Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 98 39

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English :

Come and enjoy a musical evening at Le Garage beer cellar in Carbonne!

L’événement CONCERT MAT SOLO ÉLECTRIQUE Carbonne a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE