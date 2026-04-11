CONCERT MAT SOLO ÉLECTRIQUE Carbonne
CONCERT MAT SOLO ÉLECTRIQUE Carbonne samedi 11 avril 2026.
Carbonne
CONCERT MAT SOLO ÉLECTRIQUE
10 Chemin de l’Industrie Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Venez passer une soirée musicale à la cave à bières Le Garage à Carbonne !
Soirée organisée par Le Garage et animée par Mat Solo électrique. .
10 Chemin de l’Industrie Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 01 98 39
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English :
Come and enjoy a musical evening at Le Garage beer cellar in Carbonne!
L’événement CONCERT MAT SOLO ÉLECTRIQUE Carbonne a été mis à jour le 2026-04-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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