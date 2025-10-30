Concert MATCH par Coucoucool Salle Artymès Mesquer

Concert MATCH par Coucoucool Salle Artymès Mesquer jeudi 30 octobre 2025.

Concert MATCH par Coucoucool

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 17:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Un concert sans filet où le public mouille le maillot !



Depuis des mois, Simon et Richie s’entraînent avec pour objectif leur sélection à la cérémonie d’ouverture des J.O. Chacun de leur côté, ils ont réglé leurs amplis, ajusté leurs cordes et lesté leurs kicks. Pendant de longues heures ils ont répété et peaufiné leur technique pour atteindre le geste parfait, celui qui fait mouche. Coup franc de médiator, smatch de tom basse, saut de touche de clavier, riffs de guitare transversale… Le MATCH s’annonce particulièrement serré entre les deux compétiteurs. Garant de l’intégrité du jeu et des règles imposées par la fédération, Frédéric Poussin, jugearbitre officiel, veillera au grain. Dans les tribunes, au coeur des épreuves, public et supporters choisiront et encourageront leur favori avec le plus grand fair-play pour que Richie et Simon restent avant tout… Coucoucool.

COUCOUCOOL s’empare des histoires qui ont révolutionné le monde du sport. Après avoir collecté des anecdotes, des évènements singuliers et des faits marquants qui résonnent toujours aujourd’hui, COUCOUCOOL a écrit une dizaine de textes et les a mis en musique (actuelle).

Dans cette aventure créative, Simon Claude et Richard Monnier s’associent à Frédéric Praud pour un nouveau défi en trio. Autour d’une dizaine de chansons originales s’engagera un concert-match acharné entre les deux compétiteurs/partenaires, Simon et Richie. Frédéric Praud tiendra le rôle de juge-arbitre et sera garant d’un match équitable et respectueux des règles. Dans ce spectacle au format innovant, le public sera également mis à contribution. Il devra encourager, soutenir, voire participer physiquement aux épreuves pour aider Simon et Richie à atteindre leur but. Il sera question de supporter, de se supporter et donc de vivre ensemble.

••••••••••••••••••••

Découvrir : https://www.youtube.com/watch?v=nRsTf4BBW5o&t=3s

Billetterie en Mairie, sur le site internet www.mesquerquimiac.fr ou sur place le soir du spectacle (sous réserve de place disponible)

Tout public à partir de 6 ans

Placement libre .

Salle Artymès Rue des Sports Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 42 59 11 animations@mesquerquimiac.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert MATCH par Coucoucool Mesquer a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT44