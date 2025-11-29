CONCERT MATHIAS MALZIEU – CENTRE CULTUREL TISOT La Seyne Sur Mer

CONCERT MATHIAS MALZIEU Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

LE CENTRE CULTUREL TISOT VOUS PROPOSE :MATHIAS MALZIEU en lecture et concert Le 12 avril 2025 à 20H30 – Genre :Concert lecture (comme on dit.) Ou bien comédie musicale à emporter sur place. Ça se dit moins, mais c’est plus dans l’esprit.Donc un spectacle où je lirai mon nouveau roman, écrit du point de vue de mes chats, tout en chantant des chansons. « It’s a sad and beautiful world » chante Tom Waits. Moi aussi du coup.C’est l’histoire d’un couple après une fausse couche. Elle a failli mourir et ne veut plus d’enfant. Il en veut encore. Elle est encore jeune, il vieillit. Ils prennent un chat. Puis deux. Il est question de consolation douce, de deuil résilient mais pas résolu.L’action se passe dans un bateau. Le fantôme de l’enfant qui n’est pas venu se promène dans ce bateau. Il se cache dans le cœur des chats. On voyage léger, on vole au secours de l’enthousiasme. On pense, on chante, on danse.Les chats ont des gamelles remplis de poèmes (très bon pour la santé, du cœur à l’ouvrage). Il y aura des partitions de cinéma joués par Mike Biky (guitariste de Dionysos) pendant les lectures. On sera comme dans un film avec une voix-o[ mais sur la scène d’un théâtre. Une petite télé grandeur nature, une boîte magique pour raconter une histoire pourrait-on dire… Disons-le ! Parce-que c’est ce que nous allons travailler à mettre en place. De l’intimité joyeuse et joueuse. De l’énergie. Un théâtre d’ombres (et de lumières) avec des chats. J’improviserai façon stand-up entre les lectures et les chansons car je veux raconter toute l’histoire. Chanter, lire, jouer et se garder une part de surprise chaque soir. Il y aura deux écrans et un petit décor sur lequel je dois encore me mettre d’accord avec moi-même (et mon équipe.) Autant vous dire qu’on discute sec. Étant donné que les chats sont les narrateurs principaux de cette histoire, ils ont leur mot à dire.C’est peu de dire qu’ils ne s’en privent pas. Ils seront animés dans les écrans et nous interagiront avec eux. Comme dans un livre en pop-up. Si tout se passe bien, on devrait rire, pleurer et danser un peu.Bonne nuit les petits! (Et à bientôt)Mathias MALZIEUOuverture des portes à partir de 19H00Concert Assis – Placement Libre- Buvette et restauration sur place- Distributeur d’espèces à proximité ( la Poste Place St Jean, Auchan )- Parking surveillé- Ligne de bus à proximité 08 et 81 (voir horaire réseau Mistral)Contact : Centre Culturel Tisot, avenue Jean Bartolini, 83500 La Seyne Sur MerTel : 04 .94.06.94.77Mail : tisot@la-seyne.fr

CENTRE CULTUREL TISOT Avenue Bartolini 83500 La Seyne Sur Mer 83