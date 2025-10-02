Concert Mathieu Boogaerts Oignies

Concert Mathieu Boogaerts Oignies jeudi 2 octobre 2025.

Concert Mathieu Boogaerts

rue Alain Bashung Oignies Pas-de-Calais

MATHIEU BOOGAERTS, chanteur français au style unique, est inimitable pour sa voix douce et son écriture sensible. Après des années en solo, il revient en groupe avec Grand Piano , à la fois le nom de son nouveau projet collectif et celui de son neuvième album.

Composé de chansons écrites aux quatre coins du monde, ce disque invoque des sonorités riches et variées batterie, basses, guitares, synthétiseurs, saxophone, flûte, accordéon, chœur et percussions.

Puissant et délicat, il reflète la sincérité et l’humour qui caractérisent l’artiste, avec toujours cette envie d’exprimer en musique et en mots les passions qui l’animent tout au long de la vie. .

rue Alain Bashung Oignies 62590 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 08 08 00 billetterie@9-9bis.com

English :

MATHIEU BOOGAERTS, a French singer with a unique style, is inimitable for his gentle voice and sensitive songwriting. After years as a solo artist, he returns as a group with « Grand Piano », the name of both his new collective project and his ninth album.

German :

MATHIEU BOOGAERTS, ein französischer Sänger mit einem einzigartigen Stil, ist wegen seiner sanften Stimme und seines einfühlsamen Schreibens unnachahmlich. Nach Jahren als Solokünstler kehrt er mit « Grand Piano », dem Namen seines neuen Gemeinschaftsprojekts und seines neunten Albums, zur Gruppe zurück.

Italiano :

MATHIEU BOOGAERTS, cantante francese dallo stile unico, è inimitabile per la sua voce delicata e per la sensibilità delle sue canzoni. Dopo anni da solista, è tornato in gruppo con « Grand Piano », il nome del suo nuovo progetto collettivo e del suo nono album.

Espanol :

MATHIEU BOOGAERTS, cantante francés con un estilo único, es inimitable por su voz suave y la sensibilidad de sus canciones. Tras años en solitario, regresa en grupo con ‘Grand Piano’, nombre tanto de su nuevo proyecto colectivo como de su noveno álbum.

