Concert Mathieu Herzog & les amis du festival Fénétrange

Auditorium Château de Fénétrange Fénétrange Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-05 19:00:00

fin : 2025-09-05 21:00:00

2025-09-05

Autour d’Appassionato, son chef et altiste Mathieu Herzog, les musiciens et amis du festival se mobilisent, pour nous faire découvrir l’acoustique de l’auditorium lors d’un concert surprise sonates, trios, quatuor et toutes formes de musique de chambre sont au programme, pour le bonheur de toutes les oreilles. PayantTout public

Auditorium Château de Fénétrange Fénétrange 57930 Moselle Grand Est +33 3 87 07 54 48 fest.fenetrange@gmail.com

English :

Around Appassionato, its conductor and violist Mathieu Herzog, musicians and friends of the festival are mobilizing, to let us discover the acoustics of the auditorium during a surprise concert: sonatas, trios, quartets and all forms of chamber music are on the program, to the delight of all ears. Paying

German :

Rund um Appassionato, seinen Dirigenten und Bratschisten Mathieu Herzog, mobilisieren sich die Musiker und Freunde des Festivals, um uns die Akustik des Auditoriums bei einem Überraschungskonzert entdecken zu lassen: Sonaten, Trios, Quartette und alle Formen der Kammermusik stehen auf dem Programm, um alle Ohren zu erfreuen. Kostenpflichtig

Italiano :

Intorno ad Appassionato, al suo direttore e violista Mathieu Herzog, ai musicisti e agli amici del festival si riuniscono per farci scoprire l’acustica dell’auditorium in un concerto a sorpresa: sonate, trii, quartetti e tutte le forme di musica da camera sono in programma, per la gioia di tutte le orecchie. A pagamento

Espanol :

En torno a Appassionato, su director y violista Mathieu Herzog, los músicos y amigos del festival se reúnen para hacernos descubrir la acústica del auditorio en un concierto sorpresa: sonatas, tríos, cuartetos y todas las formas de música de cámara figuran en el programa, para deleite de todos los oídos. Pagando a

L’événement Concert Mathieu Herzog & les amis du festival Fénétrange a été mis à jour le 2025-07-19 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG