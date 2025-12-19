Concert Mathieu Loigerot, Musée de la Batterie Senones

Concert Mathieu Loigerot

Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 17:00:00

fin : 2026-01-24 19:00:00

Date(s) :

2026-01-24

Véritable funambule du Jazz Mathieu Loigerot saute de l’une à l’autre des quatre cordes de son instrument tout en swinguant avec élégance entre ses différents univers musicaux.

Contrebassiste et Chanteur il affectionne l’âge d’or des Crooners et leurs plus grands standards, revisite et distille le spiritueux Gainsbourg ou sublime encore le passé tout en regardant vers l’avenir avec Naudin son projet Rap.

Il sera sur notre scène en compagnie du brillant pianiste Pierre Brouant, incontournable de la scène jazz grand Est pour une virée musicale originale et étonnante.

Sur réservation.Tout public

10 .

Musée de la Batterie 8-10 Rue de la République Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 49 50 76 39 musee@senones.eu

A true jazz tightrope walker, Mathieu Loigerot leaps from one to the other of his instrument?s four strings, swinging elegantly between his different musical worlds.

A double bass player and singer, he has a fondness for the golden age of the Crooners and their greatest standards, revisits and distills the spirit of Gainsbourg, and sublimates the past while looking to the future with Naudin, his Rap project.

He’ll be on our stage with brilliant pianist Pierre Brouant, a fixture on the Eastern European jazz scene, for an original and astonishing musical journey.

Reservations required.

L’événement Concert Mathieu Loigerot Senones a été mis à jour le 2025-12-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES