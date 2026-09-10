Informations pratiques

Cox

CONCERT MATHILDE BAYLE ET ERIGE CANO

ALLANT VERS Cox Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Profitez d’un concert exceptionnel au café Allant Vers ! Avec leurs deux instruments aux registres opposés et une approche jazz, Mathilde et Erige font sonner à leur manière l’œuvre de Bach, mais aussi des standards, des chansons du monde et des musiques de films.

Ils se sont produits entre autres pour le festival « Passe ton Bach d’abord » (Toulouse), les Estivales de Loyat (Bretagne), la Java des Baleines (Ile de Ré), le festival du cinéma muet d’Anères (Pyrénées), le 38riv jazzclub (Paris)… et ils viennent de finaliser un premier album, intitulé « Funambules »

Venez apprécier leurs harmonies communicatives au bar associatif à Cox en mode cabaret, ainsi que, si l’envie vous en prend, une petite restauration sur place avant le concert…

Réservations et plus d’infos: 06 71 97 94 56 Bar ouvert et petite restauration (plat unique) dès 19h. 10 .

ALLANT VERS Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 7 66 60 48 75 monepiallantvers@gmail.com

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English :

Enjoy an exceptional concert at Café Allant Vers! With their two instruments—which have contrasting ranges—and a jazz-inspired approach, Mathilde and Erige bring their own unique sound to Bach’s works, as well as jazz standards, world music, and film scores.

L’événement CONCERT MATHILDE BAYLE ET ERIGE CANO Cox a été mis à jour le 2026-09-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE