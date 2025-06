Concert Mathilde en Chansons Bazaar Hall Saint-Brieuc 6 juillet 2025 17:00

Côtes-d’Armor

Concert Mathilde en Chansons Bazaar Hall 14 Rue de Paris Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 17:00:00

fin : 2025-07-06 18:30:00

Date(s) :

2025-07-06

Un frère, une sœur. Une guitare et 2 voix.

Né dans le Kreiz Breizh, ce duo sillonne la Bretagne depuis plus de 10 ans en revisitant 1 siècle de chanson française.

De Piaf à La Tordue en passant par Brassens et Cabrel, ils vont vous faire (re)découvrir des airs connus et moins connus avec une seule envie: raconter des histoires avec douceur et émotion. .

Bazaar Hall 14 Rue de Paris

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Mathilde en Chansons Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-06-24 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme