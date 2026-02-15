Concert Mathilde et Gibban au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac
Concert Mathilde et Gibban au Casino Zac du Val de Seugne Jonzac vendredi 20 février 2026.
Concert Mathilde et Gibban au Casino
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Duo musical guitare et chants pour des reprises variétés française et internationale
.
Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Guitar and vocals duet for French and international variety covers
L’événement Concert Mathilde et Gibban au Casino Jonzac a été mis à jour le 2026-02-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge