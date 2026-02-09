Concert Mathildika Le Coupe Gorge Parthenay

Concert Mathildika

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Mathildika quatre musiciens de Poitiers vont présenter un concert de reprises Pop-Rock (Indochine, Téléphone, Grégory Le Marchal, Calogéro, Oasis, Radiohead, etc.). Venez vivre un moment de partage sur des tubes

mythiques et indémodables des années 80 à aujourd’hui. Concert à ne pas manquer ! .

