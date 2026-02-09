Concert Mathildika Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Mathildika Le Coupe Gorge Parthenay samedi 21 février 2026.
Concert Mathildika
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Mathildika quatre musiciens de Poitiers vont présenter un concert de reprises Pop-Rock (Indochine, Téléphone, Grégory Le Marchal, Calogéro, Oasis, Radiohead, etc.). Venez vivre un moment de partage sur des tubes
mythiques et indémodables des années 80 à aujourd’hui. Concert à ne pas manquer ! .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
L’événement Concert Mathildika Parthenay a été mis à jour le 2026-02-05 par CC Parthenay Gâtine