Concert Mathis Akengin Audincourt
Concert Mathis Akengin Audincourt samedi 24 janvier 2026.
Concert Mathis Akengin
Tiers Lieu Le 5 Audincourt Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 18:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Coup de Cœur FIP, Mathis, est un pianiste et compositeur audacieux qui fusionne piano, pop et ballade cinématographique dans un projet résolument moderne. Porté par une carrière déjà riche, il crée des territoires sonores inédits où l’intimité rencontre l’innovation et il nous entraîne dans un voyage intime, entre mémoire et émotion pure.
https://www.helloasso.com/associations/les-enracines/evenements/concert-mathis-akengis .
Tiers Lieu Le 5 Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté lesenracinesaudincourt@gmail.com
