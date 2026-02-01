Concert Matilin TI AR VRO GWENGAMP Guingamp

Concert Matilin

Guingamp

2026-02-27

2026-02-27

Une soirée de concert dédiée au couple biniou/bombarde et au chant organisée par l’association Kanerien ha Sonerien an Hanternoz. L’occasion d’entendre quelques suites issues du prestigieux concours Matilin an Dall , et bien d’autres explorations en couples biniou/bombarde avec Louri Derrien et Elouan Le Sauze Ronan Le Dissez et Jean Baron Gildas Moal et René Chaplain. Mais aussi d’écouter d’emblématiques chanteur.euses du Trégor Ifig et Nanda Troadeg Ifig Castel et Anaïg Gorju. .

Guingamp 22200 Côtes-d'Armor Bretagne

