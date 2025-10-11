Concert Matou Music Varennes-Changy

Concert Matou Music

Concert Matou Music Varennes-Changy samedi 11 octobre 2025.

Concert Matou Music

43 Rue du Moulinet Varennes-Changy Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 20:00:00
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Concert Matou Music
Concert Matou Music à 20h. Rythm blues, pop rock, disco. 5 € l’entrée gratuit -12 ans 5  .

43 Rue du Moulinet Varennes-Changy 45290 Loiret Centre-Val de Loire   matoumusic45@gmail.com

English :

Concert Matou Music

German :

Konzert Matou Music

Italiano :

Concerto Matou Musica

Espanol :

Concierto Matou Music

L’événement Concert Matou Music Varennes-Changy a été mis à jour le 2025-09-05 par OT GATINAIS SUD