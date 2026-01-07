Concert Matt Low Au Saint-Hilaire Saint-Hilaire-Fontaine
Concert Matt Low
Au Saint-Hilaire 16 Route de Genève Saint-Hilaire-Fontaine Nièvre
Début : 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
2026-03-07
L’artiste Matt Low sera en concert au Saint-Hilaire le samedi 7 mars 2026 à 20h. Ancien complice de Jean-Louis Murat, musicien de grand talent, il viendra interpréter des compositions pop de coin de lit et folk océaniques .
Participation libre. Repas sur réservation. Infos et contact 03 58 01 52 51 .
