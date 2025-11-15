Concert Matt Pokora / Adrénaline Tour Amiens
Concert Matt Pokora / Adrénaline Tour Amiens samedi 15 novembre 2025.
Concert Matt Pokora / Adrénaline Tour
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Après avoir enflammé les plus grandes salles et réuni plus de 500 000 spectateurs lors
de sa tournée des 20 ANS, Matt Pokora revient en 2025 avec ADRÉNALINE TOUR .
Un nouveau spectacle sensationnel, accompagné d’une scénographie hors du commun
imaginée pour créer un moment de partage unique avec le public.
Réputé pour ses performances scéniques exceptionnelles, Matt Pokora ne cesse de
repousser les limites de la mise en scène et sera à nouveau entouré de ses danseurs et
musiciens dans un décor hors norme pour vous offrir un spectacle à couper le souffle.
C’est la promesse d’un pur concentré d’émotions et de partage. Une montée d’adrénaline
sans fin !
Une fois le show fini, vous n’aurez qu’une seule envie… Recommencer !
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com
English :
After setting the world’s greatest concert halls alight and attracting over 500,000 fans
20 YEARS tour, Matt Pokora returns in 2025 with « ADRÉNALINE TOUR ».
A sensational new show, accompanied by an extraordinary scenography
designed to create a unique moment of sharing with the audience.
Renowned for his exceptional stage performances, Matt Pokora is constantly
the limits of stagecraft, and will once again be surrounded by his dancers and musicians
musicians in an extraordinary setting to bring you a breathtaking show.
It’s the promise of a pure concentrate of emotions and sharing. An adrenalin rush
adrenaline rush!
Once the show is over, all you’ll want to do is? To do it all over again!
German :
Nachdem er die größten Säle zum Beben gebracht und mehr als 500.000 Zuschauer bei seiner « ANDREAS » versammelt hat
auf seiner 20-Jahre-Tour kehrt Matt Pokora mit der « ADRÉNALINE TOUR » ins Jahr 2025 zurück.
Eine neue, sensationelle Show mit einem außergewöhnlichen Bühnenbild
die erdacht wurde, um einen einzigartigen Moment des Teilens mit dem Publikum zu schaffen.
Matt Pokora, der für seine außergewöhnlichen Bühnenauftritte bekannt ist, setzt immer wieder neue Maßstäbe
er wird wieder von seinen Tänzern und Tänzerinnen sowie seinen Freunden und Bekannten begleitet
musikern in einem außergewöhnlichen Bühnenbild zusammen, um Ihnen eine atemberaubende Show zu bieten.
Es ist das Versprechen eines reinen Konzentrats an Emotionen und Gemeinsamkeiten. Ein Adrenalinrausch
ohne Ende!
Wenn die Show vorbei ist, haben Sie nur noch einen Wunsch? Noch einmal!
Italiano :
Dopo aver infiammato le più grandi venue e aver attirato oltre 500.000 spettatori durante il suo
20 ANNI, Matt Pokora torna nel 2025 con l' »ADRÉNALINE TOUR ».
Un nuovo sensazionale spettacolo, accompagnato da una straordinaria scenografia
progettato per creare un momento unico di condivisione con il pubblico.
Rinomato per le sue eccezionali performance sceniche, Matt Pokora non si ferma mai
i limiti della scenotecnica e sarà ancora una volta circondato dai suoi ballerini e musicisti in una
musicisti in una cornice straordinaria per regalarvi uno spettacolo mozzafiato.
È una promessa di puro concentrato di emozioni e condivisione. Una scarica di adrenalina
una scarica di adrenalina!
Una volta finito lo spettacolo, l’unica cosa che vorrete fare sarà? Rifare tutto da capo!
Espanol :
Tras incendiar los mayores recintos y atraer a más de 500.000 espectadores durante su gira
gira 20 YEARS, Matt Pokora regresa en 2025 con el « ADRÉNALINE TOUR ».
Un nuevo espectáculo sensacional, acompañado de una escenografía extraordinaria
diseñada para crear un momento único de convivencia con el público.
Conocido por sus excepcionales puestas en escena, Matt Pokora nunca deja de
los límites de la escenografía y volverá a rodearse de sus bailarines y músicos en un
músicos en un marco extraordinario para ofrecerles un espectáculo sobrecogedor.
Es una promesa de pura emoción concentrada y compartida. Un subidón de adrenalina
¡un subidón de adrenalina!
Una vez terminado el espectáculo, lo único que querrá hacer es.. ¡Volver a hacerlo!
