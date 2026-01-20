Concert Matthieu Donarier | Coastline Le Petit Duc Aix-en-Provence
Concert Matthieu Donarier | Coastline Le Petit Duc Aix-en-Provence vendredi 6 février 2026.
Concert Matthieu Donarier | Coastline
Vendredi 6 février 2026 à partir de 20h30. Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Début : 2026-02-06 20:30:00
2026-02-06
Une suite de compositions personnelles conçu comme un hommage à Steve Lacy.
Aventureux, imaginatif et naviguant depuis plus d’un quart de siècle dans le paysage jazzistique français, Matthieu Donarier a souvent joué avec les esthétiques adepte des formes métriques ou harmoniques sophistiquées comme des chansons populaires, des compositions ciselées comme de l’improvisation libre.
Sous prétexte d’un tribut à l’un de ses maîtres, Steve Lacy, Matthieu Donarier rend ici hommage à toute une mémoire du jazz, à travers un concert à la fois limpide et spontané, empreint de liberté et d’écoute mutuelle.
L’alchimie fonctionne Sophia Domancich, Stéphane Kerecki et Simon Goubert forment une équipe de rêve qui a su, en un instant, s’emparer de ce répertoire avec la joie de créer ensemble des formes toujours nouvelles, en parcourant ces compositions comme autant de cartes au trésor. .
Le Petit Duc 35 rue Emile Tavan Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
A suite of personal compositions conceived as a tribute to Steve Lacy.
