Concert Mau et Joceline Chapelle de Mattaincourt ( Mairie) Mattaincourt

Concert Mau et Joceline

Chapelle de Mattaincourt ( Mairie) 6 Rue Notre-Dame Mattaincourt Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Concerts Mau & Joceline.

Nous vous invitons à deux concerts de Mau & Joceline dans un lieu singulier, pour prendre le temps d’écouter, de ressentir et de partager.

Mau compose, écrit et interprète depuis l’enfance. Bercée par la chanson française et le jazz, qu’elle étudie au conservatoire, elle façonne des mélodies sensibles et des paroles sincères, dans lesquelles chacun peut se reconnaître. Inspirée par une grande diversité d’univers musicaux, Mau navigue entre chanson, R’n’B et musique électronique, avec une écriture directe et touchante.

Joceline est une artiste franco-anglaise à la pop aérienne et envoûtante. Son univers puise dans les mondes poétiques de Woodkid, Solann, Aurora ou Pomme, mêlant lumière et ténèbres, rêve et réalité, fragilité et force. Portée par une voix douce et énergique, elle explore la complexité des émotions et questionne avec finesse les normes morales et sociales qui nous entourent.

Places limitées.

After DJ Set au Quartier des Bons AmisTout public

Chapelle de Mattaincourt ( Mairie) 6 Rue Notre-Dame Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est +33 7 60 02 24 79 contact@miraenrouelibre.fr

English :

Concerts ? Mau & Joceline.

We invite you to two Mau & Joceline concerts in a very special venue, to take the time to listen, feel and share.

Mau has been composing, writing and performing since childhood. Lulled by French chanson and jazz, which she studied at the Conservatoire, she crafts sensitive melodies and heartfelt lyrics in which everyone can identify. Inspired by a wide variety of musical universes, Mau navigates between chanson, R?n?B and electronic music, with a direct and touching style.

Joceline is a Franco-English artist with an airy, bewitching pop style. Her universe draws on the poetic worlds of Woodkid, Solann, Aurora and Pomme, blending light and darkness, dream and reality, fragility and strength. Carried by a gentle, energetic voice, she explores the complexity of emotions and questions the moral and social norms that surround us.

Limited seating.

After DJ Set at Quartier des Bons Amis

