Concert Maureen De Rueda Le Farfa’dés Gannat 28 juin 2025 20:00

Allier

Concert Maureen De Rueda Le Farfa’dés 4 Place Rantian Gannat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 20:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Ne manquez pas Maureen De Rueda en concert live. Ambiance chaleureuse, buvette/restauration sur place. Un moment musical festif pour célébrer l’été !

.

Le Farfa’dés 4 Place Rantian

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 47 28 lefarfades2023@gmail.com

English :

Don’t miss Maureen De?Rueda in live concert. Warm atmosphere, refreshments and snacks on site. A festive musical moment to celebrate summer!

German :

Verpassen Sie nicht Maureen De?Rueda mit einem Live-Konzert. Herzliche Atmosphäre, Snacks und Getränke vor Ort. Ein festlicher musikalischer Moment, um den Sommer zu feiern!

Italiano :

Non perdetevi il concerto dal vivo di Maureen De?Rueda. Atmosfera calda, rinfreschi e spuntini in loco. Un momento di festa musicale per celebrare l’estate!

Espanol :

No se pierda a Maureen De Rueda en concierto en directo. Ambiente cálido, refrescos y aperitivos in situ. ¡Un momento musical festivo para celebrar el verano!

L’événement Concert Maureen De Rueda Gannat a été mis à jour le 2025-06-17 par Office de tourisme Val de Sioule