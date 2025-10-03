Concert Mauvaises Filles + Héro Écho au Camji à Niort Niort

Concert Mauvaises Filles + Héro Écho au Camji à Niort Niort vendredi 3 octobre 2025.

3 Rue de l’Ancien Musée Niort Deux-Sèvres

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Entre pop et rap, MAUVAISES FILLES (Sopycal x Louisadonna) viennent mettre des claques au patriarcat en faisant bouger vos fesses et vos idées dans un concert légendaire !

Forts d’humour et d’ironie, leurs textes coups de poings donnent des envies de révolutions.

Avec une énergie débordante, de la puissance mais aussi de la vulnérabilité, ces deux artistes modernes ouvrent leurs cœurs pour nous raconter leurs intimes. Elles dansent et chantent ensemble accompagnées de Kelyboy à la guitare électrique pour donner une touche organique à ce voyage digital. Ce spectacle est un élan d’espoir vers un monde plus juste.

HÉRO ÉCHO est une rappeuse engagée et inclassable, mêlant textes puissants et sonorités modernes. Ses productions oscillent entre trap, house et bangers autotunés, portées par une plume incisive, un flow affûté et une sincérité désarmante. .

3 Rue de l’Ancien Musée Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 17 50 45

