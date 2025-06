Concert « Maux de Femme » Lolla – Salle des fêtes Gaillan-en-Médoc 27 juin 2025 21:00

L'office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

Présentée par ETOILE 42 Studio Production,

« Humaniste et artiste engagée, Lolla est ambassadrice pour l’association Agir Contre Les Violences Faites Aux Femmes . Dans son premier album Maux de Femme – qu’elle leur dédie- elle témoigne, dénonce et sensibilise avec des textes poignants, riches d’humour, d’amour et d’espoir. Des mots pour des maux chargés d’émotions et d’authenticité… à venir découvrir en concert »

Vente de l’album et séance dédicaces après le concert

Avec le soutien de Isis SEGUIN et Jessica Duplouy agentes ALLIANZ , -une entreprise Medocaine 100%feminine et elles sont les marraines de l’album de la commune de Gaillan-en-Médoc

Avec la présence de ACV2F .

Salle des fêtes Rue de l’Hôtel de Ville

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 82 06 69 lolla.acv2f@gmail.com

