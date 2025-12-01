Concert Maxence Berche Cayeux-sur-Mer
Concert Maxence Berche Cayeux-sur-Mer samedi 27 décembre 2025.
Concert Maxence Berche
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme
Début : 2025-12-27 21:30:00
fin : 2025-12-27
2025-12-27
Concert gratuit au bar lounge
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56
English :
Free concert in the lounge bar
German :
Gratiskonzert in der Loungebar
Italiano :
Concerto gratuito nel lounge bar
Espanol :
Concierto gratuito en el bar salón
L’événement Concert Maxence Berche Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-13 par OT DE LA BAIE DE SOMME