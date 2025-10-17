Concert Maxence Usé Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Maxence Usé Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 17 octobre 2025.
Concert Maxence Usé
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Maxence Usé chanteur-guitariste qui interprète les plus grands tubes de l’Electro-Pop des années 2000 à aujourd’hui ! De l’extravagance de Stromae à l’énergie scénique de Codlplay, en passant par Justin Bieber, Gims, Petit Biscuit, Julien Granel… Maxence vous offrira votre show son et
lumière qui ravira un public de tous les âges et vous fera danser, chanter et surtout passer un bon moment ! .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
English : Concert Maxence Usé
German : Concert Maxence Usé
Italiano :
Espanol : Concert Maxence Usé
L’événement Concert Maxence Usé Parthenay a été mis à jour le 2025-10-04 par CC Parthenay Gâtine