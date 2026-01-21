Concert Maxent Le Coupe Gorge Parthenay
Concert Maxent Le Coupe Gorge Parthenay vendredi 23 janvier 2026.
Concert Maxent
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Maxent auteur, compositeur en français rochelais, très prometteur. Il est passé au Tremplin Spot Light à La Rochelle en décembre 2025. A voir et à écouter sans modération. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com
