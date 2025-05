CONCERT MAY BEES – Camélas, 24 mai 2025 19:00, Camélas.

Pyrénées-Orientales

CONCERT MAY BEES rd48 Camélas Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

A 1km au-dessus du Château de Castelnou, l’équipe du Mas del Payrou vous invite à découvrir une nouvelle scène exeptionnelle « Sur le Toit du Monde » ! Concerts / Festival de Théâtre / Conférences Bar Associatif et Restauration sur place.

Infos au…

.

rd48

Camélas 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 64 27 30 24

English :

1km above the Château de Castelnou, the Mas del Payrou team invites you to discover an exceptional new stage: « Sur le Toit du Monde »! Concerts / Theater Festival / Conferences: Bar and Catering on site.

Info at…

German :

1 km oberhalb des Schlosses von Castelnou lädt Sie das Team von Mas del Payrou ein, eine neue, außergewöhnliche Bühne zu entdecken: « Sur le Toit du Monde »! Konzerte / Theaterfestival / Konferenzen: Bar und Restaurant vor Ort.

Infos im…

Italiano :

A 1 km sopra il Castello di Castelnou, il team del Mas del Payrou vi invita a scoprire un nuovo palcoscenico d’eccezione: « Sur le Toit du Monde »! Concerti / Festival teatrale / Conferenze: Bar e ristorazione in loco.

Info…

Espanol :

A 1 km por encima del castillo de Castelnou, el equipo del Mas del Payrou le invita a descubrir un nuevo escenario excepcional: « Sur le Toit du Monde » Conciertos / Festival de Teatro / Conferencias: Bar y Catering in situ.

Información en…

L’événement CONCERT MAY BEES Camélas a été mis à jour le 2025-05-19 par OTI ASPRES-THUIR