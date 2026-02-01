Concert Mazarski Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer
Concert Mazarski Joa Casino Saint-Pair-sur-Mer jeudi 26 février 2026.
Concert Mazarski
Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer Manche
Début : 2026-02-26 20:30:00
fin : 2026-02-26 23:00:00
2026-02-26
Concert du groupe Masarski
Plus de 20 ans d’expérience et 3 albums ,Mazarski affirme sa personnalité en s’éloignant du jazz manouche traditionnel afin de privilégier une approche harmonique et mélodique plus personnel.
Damien Cordelet Guitare
Manuel Decocq Violon
Jean Michel Trotoux Accordéon, Bandonéon
Gary Grandin: Guitare
Hugues Letort Contrebasse
Joa Casino 2 Rue de la Plage Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 91 34 00 septdejazz@gmail.com
English : Concert Mazarski
