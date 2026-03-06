Concert Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Concert

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Concert de la St Patrick avec 2 goupes

La Sialyre, duo de musique irlandaise, l’harmonie et l’énergie des instruments à cordes.

Kalänn, du rock celtique qui sent bon le large et les soirées sans fin ! Six pirates déchaînés…

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

St. Patrick’s Day concert with 2 groups

La Sialyre, an Irish music duo with the harmony and energy of stringed instruments.

Kalänn, Celtic rock that smells of the open sea and endless parties! Six wild pirates…

