Concert Temple du Mazet-Saint-Voy Mazet-Saint-Voy

Concert

Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 17:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Le Chœur de St Voy présente cantate 106 Actus Tragicus de J.S. Bach, accompagné par les musiciens baroques Les Æquinoxes . Flûtes à bec, violes de gambe, violoncelle, orgue.

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Temple du Mazet-Saint-Voy Montée du Temple Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

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English :

The Ch?ur de St Voy presents cantata 106 Actus Tragicus by J.S. Bach, accompanied by baroque musicians Les Æquinoxes . Recorder, viola da gamba, cello, organ.

L’événement Concert Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon