Concert Mc Kinley James La Rochelle
Concert Mc Kinley James La Rochelle jeudi 13 novembre 2025.
Concert Mc Kinley James
29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 21:00:00
fin : 2025-11-13 23:30:00
Date(s) :
2025-11-13
Un concert survolté, entre fièvre et élégance, qui ravira autant les nostalgiques du son Motown que les amateurs de sensations fortes.
.
29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 reservation.azile@gmail.com
English :
A supercharged concert, between fever and elegance, that will delight nostalgic Motown fans and thrill-seekers alike.
German :
Ein überdrehtes Konzert zwischen Fieber und Eleganz, das sowohl Nostalgiker des Motown-Sounds als auch Liebhaber von Nervenkitzel begeistern wird.
Italiano :
Un concerto ad alto tasso di divertimento, un mix di febbre ed eleganza, che delizierà i nostalgici della Motown e gli amanti del brivido.
Espanol :
Un concierto lleno de espíritu, mezcla de fiebre y elegancia, que hará las delicias tanto de los nostálgicos de la Motown como de los amantes de las emociones fuertes.
L’événement Concert Mc Kinley James La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-17 par La Rochelle Tourisme