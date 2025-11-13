Concert Mc Kinley James La Rochelle

Concert Mc Kinley James La Rochelle jeudi 13 novembre 2025.

Concert Mc Kinley James

29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Date : 2025-11-13

Début : 2025-11-13 21:00:00

fin : 2025-11-13 23:30:00

Date(s) :

2025-11-13

Un concert survolté, entre fièvre et élégance, qui ravira autant les nostalgiques du son Motown que les amateurs de sensations fortes.

.

29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 reservation.azile@gmail.com

English :

A supercharged concert, between fever and elegance, that will delight nostalgic Motown fans and thrill-seekers alike.

German :

Ein überdrehtes Konzert zwischen Fieber und Eleganz, das sowohl Nostalgiker des Motown-Sounds als auch Liebhaber von Nervenkitzel begeistern wird.

Italiano :

Un concerto ad alto tasso di divertimento, un mix di febbre ed eleganza, che delizierà i nostalgici della Motown e gli amanti del brivido.

Espanol :

Un concierto lleno de espíritu, mezcla de fiebre y elegancia, que hará las delicias tanto de los nostálgicos de la Motown como de los amantes de las emociones fuertes.

