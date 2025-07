CONCERT « MC SOLAAR » SCÈNE FLOTTANTE D’AGDE Agde

Plan d’eau de la Cathédrale Agde Hérault

MC Solaar sur la Scéne Flottante d’Agde le 29 juillet 2025.

Chaque année, la Ville d’Agde propose gratuitement des scènes flottantes estivales sur le fleuve Hérault, au pied de la Cathédrale Saint-Etienne à Agde.

« MC Solaar » sur la Scène Flottante d’Agde, mardi 29 juillet 2025 !

Pionnier du rap français dans les années 90, MC Solaar continue de s’affirmer comme l’une des plus belles plumes de la scène francophone.

Avec son style poétique et ludique, il a véritablement démocratisé le mouvement rap en France.

Après de multiples distinctions, dont 5 victoires de la musique et de nombreux disques d’or, il revient sur le devant de la scène avec notamment un nouvel album que vous retrouverez sur la Scène Flottante d’Agde.

1ère partie Chloé Jacob

Plan d’eau de la Cathédrale Agde 34300 Hérault Occitanie +33 4 99 41 24 10

English : CONCERT « MC SOLAAR » SCÈNE FLOTTANTE D’AGDE

MC Solaar on the Scéne Flottante in Agde on 29 July 2025.

German : CONCERT « MC SOLAAR » SCÈNE FLOTTANTE D’AGDE

MC Solaar auf der Scéne Flottante in Agde am 29. Juli 2025.

Italiano :

MC Solaar sulla Scéne Flottante di Agde il 29 luglio 2025.

Espanol :

MC Solaar en la Scéne Flottante de Agde el 29 de julio de 2025.

