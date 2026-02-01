Concert MC Solo Ault

Concert MC Solo

2026-02-27 18:00:00

2026-02-27 20:00:00

2026-02-27

Autrice, Compositante, Interpréteresse, mais surtout Chantonneuse, fabricante de chansons locales et bios, en vrac, MC Solo alias Marie-Cécile Fouquet a enregistré 2 albums et a choisi ce lieu intimiste et chaleureux pour chanter et jouer un set de sa propre composition. Durée 1h30 | Tout public | Entrée libre.

English :

Author, Composer, Performer, but above all Singer, maker of local and organic songs, in bulk, MC Solo alias Marie-Cécile Fouquet has recorded 2 albums and has chosen this intimate and warm venue to sing and play a set of her own composition. Duration 1h30 | All audiences | Free admission.

