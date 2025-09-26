Concert « Me & the boys » Eglise de Champcey Sartilly-Baie-Bocage
Eglise de Champcey Champcey Sartilly-Baie-Bocage Manche
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26 22:00:00
2025-09-26
Vous aimez le bluesrock, le blues du delta, shuffle, cajun, country, rockabilly, avec Philippe Gehanne harmoniciste, Mickey Henquinet, Renald Adam, Alain Couval. .
Eglise de Champcey Champcey Sartilly-Baie-Bocage 50530 Manche Normandie +33 6 72 48 71 51 ph.fossey@laposte.net
