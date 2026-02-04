CONCERT: MEDIANOCHE + MONDAY FOLKS

20 Rue Daniel Oehlert Laval Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11 23:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Laissez-vous emporter par l’énergie envoûtante et sensuelle de Medianoche, entre tango mystique et électro charnelle, précédé d’une échappée folk chaleureuse signée Monday Folks.

Sans doute l’une des plus belles soirées de l’année au Palais !

MEDIANOCHE [ blues austral, France Argentine ]

Duo incandescent formé par César Amarante et Mélody Gottardi (ex Radikal Satan et Glen or Glenda). Entre tango funèbre, rituels mystiques et ambiances électroniques, leur musique libère une intensité sombre et sensuelle, traversée d’une profonde nostalgie.

Sur scène, c’est un véritable capharnaüm magique bandonéon, guitares, batterie, synthés vintage et objets sonores en tout genre composent une transe habitée, charnelle et envoûtante. Un univers transcendant à vivre pleinement en live.

Ils feront un arrêt à Laval pour clôturer la tournée de présentation de leur nouvel album.

MONDAY FOLKS [ folk, Mayenne ]

Violon et guitares à la main, ce nouveau duo mayennais part pour une balade à la recherche de pépites folk. De Dolly à Dylan, une petite revisite de classiques et autres trésors cachés en mode hillbilly 53.

Samedi 11 avril

20h

Bar Le Palais, Laval

Entrée gratuite .

20 Rue Daniel Oehlert Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 53 13 98 manoelote@hotmail.com

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English :

Let yourself be swept away by the bewitching, sensual energy of Medianoche, somewhere between mystical tango and carnal electro, preceded by a warm folk escape by Monday Folks.

Undoubtedly one of the finest evenings of the year at the Palais!

L’événement CONCERT: MEDIANOCHE + MONDAY FOLKS Laval a été mis à jour le 2026-03-19 par LAVAL TOURISME