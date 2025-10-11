Concert Médie La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy

Concert Médie La Guinguette du Val Eveillé

Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques

Médie (Sabine Bonnafont) est un projet personnel né d’un long parcours musical. Ses chansons d’humeur, écrites au fil de ses émotions, mêlent mélodies nostalgiques et entraînantes. Sa voix authentique, pilier du répertoire, vous plonge dans un univers chaleureux.

Accompagnée de la basse de Joël Lageyre et de la batterie et cajón de Patrice Haillet, elle crée une belle harmonie musicale.

Restauration sur place. .

