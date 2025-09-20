Concert médiéval, chants du monde Château de Hautsegur Meyras

Concert médiéval, chants du monde Château de Hautsegur Meyras samedi 20 septembre 2025.

Concert médiéval, chants du monde Samedi 20 septembre, 19h00 Château de Hautsegur Ardèche

10 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:30:00

Fin : 2025-09-20T19:00:00 – 2025-09-20T20:30:00

Concert Duo, chants sacrés, musiques du Monde, des chants pour la TERRE et le VIVANT

Château de Hautsegur 970, impasse de Hautsegur, 07380 Meyras, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Meyras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 75 81 52 05 http://www.chateauhautsegur.fr Se garer sur la parking du château, grand pré à gauche avant d’arriver.

Concert Duo, chants sacrés, musiques du Monde, des chants pour la TERRE et le VIVANT

patricia demangeon