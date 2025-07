Concert Médiéval Diebling

Concert Médiéval Diebling samedi 9 août 2025.

Concert Médiéval

38A Rue de Tenteling Diebling Moselle

Gratuit

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Préparez-vous à un Voyage dans le Temps à Diebling !

Au programme, deux groupes exceptionnels pour vous transporter au cœur des légendes :

Askemåne (DARK-PAGAN FOLK Besançon, FR) vous emmènera dans un voyage sonore inspiré par les influences nordiques et chamaniques. Leurs odes, légendes et réflexions vous offriront une dimension spirituelle et méditative intense, entre l’éclat des fjords et les profondeurs de la Terre.

Ensuite, préparez-vous pour un rituel sonore unique avec Plume Noire Corax. Au cœur d’un monde où la lumière affronte la nuit, entre runes, brumes et créatures oubliées, Plume Noire Corax sera accompagné par La Meute, un spectacle de danse et lumineux qui ajoutera une touche visuelle captivante à cette expérience immersive.

Et ce n’est pas tout ! Pour agrémenter votre soirée, vous trouverez sur place des options de restauration et un bar ouvert pour vous rafraîchir. Pour les plus audacieux, une activité de lancer de hache sera également proposée.

Ne manquez pas cette occasion de plonger dans l’univers médiéval et fantastique. L’entrée est gratuite ! On vous attend nombreux !

Venez vivre une soirée inoubliable et gratuite le samedi 9 août 2025 à Diebling (57980) ! Nous vous ouvrons les portes dès 19h00 pour un grand concert médiéval qui promet d’être épique.Tout public

38A Rue de Tenteling Diebling 57980 Moselle Grand Est +33 6 29 02 69 50 contact.hachelor@gmail.com

English :

Get ready for time travel in Diebling!

The program features two exceptional bands to transport you to the heart of legends:

Askemåne (DARK-PAGAN FOLK Besançon, FR) will take you on a sonic journey inspired by Nordic and shamanic influences. Their odes, legends and reflections will offer you an intense spiritual and meditative dimension, between the glow of the fjords and the depths of the Earth.

Then get ready for a unique sound ritual with Plume Noire Corax. At the heart of a world where light confronts night, between runes, mists and forgotten creatures, Plume Noire Corax will be accompanied by La Meute, a dance and light show that will add a captivating visual touch to this immersive experience.

And that’s not all! To enhance your evening, you’ll find on-site catering options and an open bar for refreshments. For the more adventurous, an axe-throwing activity will also be on offer.

Don’t miss this opportunity to immerse yourself in the medieval and fantasy world. Admission is free! We look forward to seeing you there!

Come and experience an unforgettable, free evening on Saturday, August 9, 2025 in Diebling (57980)! We’ll be opening our doors at 7:00 p.m. for what promises to be an epic medieval concert.

German :

Bereiten Sie sich auf eine Zeitreise in Diebling vor!

Auf dem Programm stehen zwei außergewöhnliche Bands, die Sie in das Herz der Legenden entführen werden:

Askemåne (DARK-PAGAN FOLK Besançon, FR) wird Sie auf eine Klangreise mitnehmen, die von nordischen und schamanistischen Einflüssen inspiriert ist. Ihre Oden, Legenden und Reflexionen werden Ihnen eine intensive spirituelle und meditative Dimension bieten, die zwischen dem Glanz der Fjorde und den Tiefen der Erde liegt.

Bereiten Sie sich anschließend auf ein einzigartiges Klangritual mit Plume Noire Corax vor. Inmitten einer Welt, in der das Licht der Nacht gegenübersteht, zwischen Runen, Nebel und vergessenen Kreaturen, wird Plume Noire Corax von La Meute begleitet, einer Tanz- und Lichtshow, die dieser immersiven Erfahrung eine fesselnde visuelle Note verleiht.

Und das ist noch nicht alles! Um Ihren Abend zu verschönern, finden Sie vor Ort verschiedene Essensoptionen und eine offene Bar, an der Sie sich erfrischen können. Für die Mutigsten unter Ihnen wird auch eine Axtwurf-Aktivität angeboten.

Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, in die Welt des Mittelalters und der Fantasie einzutauchen. Der Eintritt ist kostenlos! Wir erwarten Sie zahlreich!

Erleben Sie am Samstag, den 9. August 2025, in Diebling (57980) einen unvergesslichen Abend bei freiem Eintritt! Wir öffnen Ihnen ab 19.00 Uhr die Türen für ein großes mittelalterliches Konzert, das verspricht, episch zu werden.

Italiano :

Preparatevi a un viaggio nel tempo a Diebling!

In programma, due gruppi eccezionali che vi trasporteranno nel cuore delle leggende:

Askemåne (DARK-PAGAN FOLK Besançon, FR) vi accompagneranno in un viaggio sonoro ispirato alle influenze nordiche e sciamaniche. Le loro odi, leggende e riflessioni vi offriranno un’intensa dimensione spirituale e meditativa, tra il bagliore dei fiordi e le profondità della Terra.

Preparatevi poi a un rituale sonoro unico con Plume Noire Corax. Nel cuore di un mondo in cui la luce si confronta con la notte, tra rune, nebbie e creature dimenticate, Plume Noire Corax sarà accompagnato da La Meute, uno spettacolo di danza e luci che aggiungerà un accattivante tocco visivo a questa esperienza immersiva.

E non è tutto! Per arricchire la vostra serata, troverete opzioni di catering in loco e un open bar per rinfrescarvi. Per i più avventurosi, sarà offerta anche un’attività di lancio dell’ascia.

Non perdete l’occasione di immergervi nel mondo della fantasia medievale. L’ingresso è gratuito! Non vediamo l’ora di vedervi!

Sabato 9 agosto 2025, a Diebling (57980), vi aspetta un’indimenticabile serata gratuita! Apriremo le porte alle 19.00 per quello che si preannuncia come un epico concerto medievale.

Espanol :

¡Prepárese para un viaje en el tiempo en Diebling!

En el programa, dos grupos excepcionales que le transportarán al corazón de las leyendas:

Askemåne (DARK-PAGAN FOLK Besançon, FR) le llevará en un viaje sonoro inspirado en las influencias nórdicas y chamánicas. Sus odas, leyendas y reflexiones le ofrecerán una intensa dimensión espiritual y meditativa, entre el resplandor de los fiordos y las profundidades de la Tierra.

A continuación, prepárese para un ritual sonoro único con Plume Noire Corax. En el corazón de un mundo donde la luz se enfrenta a la noche, entre runas, brumas y criaturas olvidadas, Plume Noire Corax estará acompañado por La Meute, un espectáculo de danza y luz que añadirá un cautivador toque visual a esta experiencia inmersiva.

¡Y eso no es todo! Para amenizar la velada, encontrará opciones de catering in situ y barra libre de refrescos. Para los más aventureros, también se ofrecerá una actividad de lanzamiento de hachas.

No se pierda esta oportunidad de sumergirse en el mundo de la fantasía medieval. La entrada es gratuita ¡Le esperamos!

Ven a disfrutar de una inolvidable velada gratuita el sábado 9 de agosto de 2025 en Diebling (57980) Abriremos las puertas a las 19:00 para lo que promete ser un épico concierto medieval.

