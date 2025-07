Concert médiéval Eglise Saint Julien Mirabel-aux-Baronnies

Concert médiéval Eglise Saint Julien Mirabel-aux-Baronnies jeudi 24 juillet 2025.

Concert médiéval

Eglise Saint Julien 7 Place de l’église Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date :

Début : Samedi 2025-07-24

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-07-24

»Douce Dame Jolie » Les portraits de la Dame au XIIe et XIIIe siècle

Azalais de Porcairagues,

Thibaut de Champagne,

Hildegarde von Bingen,

Gautier de Coincy,

Guiraut Riquier…

Dominique METZLE baryton, harpe, flûtes et percussions

.

Eglise Saint Julien 7 Place de l’église Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 15 09 mairie.mirabel@wanadoo.fr

English :

»Douce Dame Jolie » Portraits of the Lady in the 12th and 13th centuries

Azalais de Porcairagues,

Thibaut de Champagne,

Hildegarde von Bingen,

Gautier de Coincy,

Guiraut Riquier…

Dominique METZLE: baritone, harp, flutes and percussion

German :

»Douce Dame Jolie » Die Porträts der Dame im 12. und 13. Jahrhundert

Jahrhundert: Azalais de Porcairagues,

Thibaut de Champagne,

Hildegard von Bingen,

Gautier de Coincy,

Guiraut Riquier…

Dominique METZLE: Bariton, Harfe, Flöten und Perkussion

Italiano :

»Douce Dame Jolie » Ritratti di dame nei secoli XII e XIII

Azalais de Porcairagues,

Thibaut de Champagne,

Hildegarde von Bingen,

Gautier de Coincy,

Guiraut Riquier…

Dominique METZLE: baritono, arpa, flauti e percussioni

Espanol :

»Douce Dame Jolie » Retratos de la Dama en los siglos XII y XIII

Azalais de Porcairagues,

Thibaut de Champagne,

Hildegarde von Bingen,

Gautier de Coincy,

Guiraut Riquier…

Dominique METZLE: barítono, arpa, flautas y percusión

