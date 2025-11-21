Concert Médine + Ikkone Café Charbon Nevers

Concert Médine + Ikkone Café Charbon Nevers vendredi 21 novembre 2025.

Concert Médine + Ikkone

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21 23:30:00

2025-11-21

Artiste incontournable du rap français, Médine développe depuis plus de 20 ans une œuvre à la fois engagée, percutante et profondément humaine. Véritable artisan des mots, il explore les fractures de notre époque avec justesse, mêlant introspection, critique sociale et poésie urbaine.

Reconnu pour la puissance de ses textes et la force de ses prises de position, Médine a su créer un lien fort avec son public, porté par des titres emblématiques comme Grand Paris ou Enfant du Destin . Son “Médine France Tour” a rencontré un immense succès avec plus de 70 concerts à guichets fermés en France, en Suisse et en Belgique.

Aujourd’hui, Médine revient avec STENTOR, son 9e album en deux chapitres. Entre productions boom-bap, sonorités trap et samples soignés, il continue de surprendre et d’affirmer son style unique, entre réflexion et énergie brute. Sur scène, il incarne avec intensité cette parole vivante et fédératrice, capable de faire vibrer toutes les générations. .

Café Charbon 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

