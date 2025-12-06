Concert Médine Théâtre Le Normandy Le Havre

Concert Médine

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

2025-12-06 19:00:00

Narrateur infatigable, dépeignant les dérives de notre société et ses contradictions, Médine manie la langue de Molière comme personne, alternant humour et gravité avec finesse depuis plus de 20 ans.

La constance de ses combats, tous menés de front, a démontré son intégrité artistique. Ayant signé certains des plus beaux textes de rap français, Médine ne cesse pour autant de se renouveler, de se remettre en question, afin de toujours nous surprendre, lui qui est si à l’aise dans l’art du contre-pied.

Après le succès de sa tournée Médine France Tour (+ de 70 dates en France, Suisse et Belgique, quasiment toutes sold-out), le rappeur s’est lancé le défi de fêter ses 20 ans de carrière avec un spectacle acoustique. 20 représentations pour un succès retentissant montrant une facette plus intime, familiale et chaleureuse du Havrais.

Médine, qui a su fédérer autour de titres mémorables comme “Grand Paris”, est plus que jamais dans une logique de rassemblement, démontrant la force et l’universalité de son message.

Avec ce 9e album intitulé “Stentor”, publié en 2 chapitres, Médine signe un retour détonnant, prouvant qu’il sait encore manier le fond et la forme, avec des punchlines assassines sur des instrumentales boom-bap & trap parsemées de samples.

Réservation obligatoire .

