Concert Méditatif à Rodez Ham’sa Yoga Rodez

Guérison Harmonique, vous propose une heure pour vous relaxer et voyager avec des sonorités apaisantes 5 OCTOBRE À 16H00, 16 NOVEMBRE À 16H00, 15 FÉVRIER À 16H00, 29 MARS À 16H00.

Avec des instruments rares et hors du commun comme un Euphone aux sonorités stellaires inédites et peu connues ainsi que Kotamo à 27 cordes aux sonorités envoûtantes.

Nèl Frédéric Audouard Multi-instrumentiste, il nous offre un voyage sonore et vibratoire qui nous fait voyager dans un monde méditatif et spirituel. Il nous invite à ouvrir nos portes intérieures et à nous connecter à notre être profond.

Au fil des morceaux du sitar indien, de l’euphone du handpan, du kotamo, du didgeridoo, des bols en cristal, des tambours médecines, du gong. Du chant diphonique au chant des voyelles, sa musique est une ode à la nature, faite de sons et de vibrations qui nous rappellent notre lien avec le monde subtil et nous invitent à nous reconnecter à notre source intérieure.

Un moment de calme et de détente, une pause dans le tourbillon de la vie moderne.

Adresse Ham’sa Yoga ; 2 Avenue Durand de Gros 12000 Rodez

15€ La place (Sur réservation uniquement)

Paiement sur place (chèque ou espèces) ou en ligne :

BILLETTERIES https://www.guerison-harmonique.fr/voyage-sonore-hamsa-yoga-a-rodez

Information /réservation / 0623781289

guerison.harmonique@gmail.com

https://www.guerison-harmonique.fr/

Un concert allongé ou assis, suivi d’un échange avec les participants, présentation des instruments, origines, sonorités, catégories.

Prévoir de quoi s’allonger et se couvrir pour être à l’aise et voyager confortablement !

Ouverture des portes 30 min avant le début du concert ! 15 .

English :

Guérison Harmonique, offers you an hour to relax and travel with soothing sounds: OCTOBER 5 AT 4:00 PM, NOVEMBER 16 AT 4:00 PM, FEBRUARY 15 AT 4:00 PM, MARCH 29 AT 4:00 PM.

German :

Harmonic Healing, schlägt Ihnen eine Stunde vor, um sich zu entspannen und mit beruhigenden Klängen zu reisen: 5. OKTOBER um 16.00 Uhr, 16. NOVEMBER um 16.00 Uhr, 15. FEBRUAR um 16.00 Uhr, 29. MÄRZ um 16.00 Uhr.

Italiano :

La Guérison Harmonique vi offre un’ora di relax e di viaggio con suoni rilassanti: 5 OTTOBRE ALLE 16.00, 16 NOVEMBRE ALLE 16.00, 15 FEBBRAIO ALLE 16.00, 29 MARZO ALLE 16.00.

Espanol :

Guérison Harmonique le ofrece una hora para relajarse y viajar con sonidos relajantes: 5 DE OCTUBRE A LAS 16.00 h, 16 DE NOVIEMBRE A LAS 16.00 h, 15 DE FEBRERO A LAS 16.00 h, 29 DE MARZO A LAS 16.00 h.

