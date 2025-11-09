Concert méditatif Salle Gilbert Rouzerol Agen

Guérison Harmonique, vous propose une heure pour vous relaxer et voyager avec des sonorités apaisantes.

Avec des instruments rares et hors du commun comme un Euphone aux sonorités stellaires, inédite et très peu connue et un Gong aux sonorités renversantes.

Nèl Frédéric Audouard, multi-instrumentiste, offre un voyage sonore et vibratoire qui fait voyager dans un monde méditatif et spirituel. Il nous invite à ouvrir nos portes intérieures et à nous connecter à notre être profond.

Au fil des morceaux du sitar indien, de l’euphone du handpan, du kotamo, du didgeridoo, des bols en cristal, des tambours médecines, du gong. Sa musique est une ode à la nature, faite de sons et de vibrations qui nous rappellent notre lien avec le monde subtil et nous invitent à nous reconnecter à notre source intérieure. .

Salle Gilbert Rouzerol 275 Rue Gérard Duvergé Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 78 12 89 guerison.harmonique@gmail.com

