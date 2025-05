Concert méditatif Bain de gongs & autres instruments – Onet-le-Château, 17 mai 2025 07:00, Onet-le-Château.

Aveyron

Concert méditatif Bain de gongs & autres instruments 33 rue des érables Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-05-17

fin : 2025-05-17

Date(s) :

2025-05-17

Venez essayer la relaxation sonore et vibratoire lors de ce concert allongé qui vous entrainera dans des espaces de paix en vous.

Prévoir tapis, plaid, coussins, masque pour les yeux ou Foulard et bouteille d’eau.

Contre-indications: pacemaker, épilepsie, femmes enceintes. 20 .

33 rue des érables

Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 63 84 73 24

English :

Come and try sound and vibratory relaxation in this reclining concert that will take you into spaces of peace within yourself.

German :

Probieren Sie Klang- und Schwingungsentspannung bei diesem Liegekonzert aus, das Sie in Räume des Friedens in Ihnen entführen wird.

Italiano :

Venite a provare il rilassamento sonoro e vibratorio in questo concerto reclinabile che vi porterà in spazi di pace dentro di voi.

Espanol :

Ven a probar la relajación sonora y vibratoria en este concierto reclinable que te llevará a espacios de paz en tu interior.

L’événement Concert méditatif Bain de gongs & autres instruments Onet-le-Château a été mis à jour le 2025-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)