Concert méditatif Bain de gongs & autres instruments Onet-le-Château

Concert méditatif Bain de gongs & autres instruments

33 rue des érables Onet-le-Château Aveyron

Tarif : – – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Début : Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Venez essayer la relaxation sonore et vibratoire lors de ce concert allongé qui vous entrainera dans des espaces de paix en vous.

Prévoir tapis, plaid, coussins, masque pour les yeux ou foulard et bouteille d’eau.

Contre-indications: pacemaker, épilepsie, femmes enceintes. 20 .

33 rue des érables Onet-le-Château 12000 Aveyron Occitanie +33 6 63 84 73 24

Come and try sound and vibratory relaxation in this reclining concert that will take you into spaces of peace within yourself.

