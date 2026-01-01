Concert méditatif

Cabrerets Lot

Tarif : 20 – 20 – EUR

Début : 2026-01-16 17:00:00

fin : 2026-01-16 19:00:00

2026-01-16

Durant ces concerts méditatifs, bercé par les vibrations et les résonances, on se relâche et on connecte au Soi. Un dialogue sans mots, un soin par la musique. Véritable immersion dans l’univers des éléments, du vent à la terre, du crépitement du feu aux fonds marins. C’est un temps où le corps et l’esprit invoquent la mémoire de nos racines communes. Créant ainsi un espace de reconnexion et de transformation tant au niveau physique, énergétique et spirituel.

Sur inscription places limitées .

Cabrerets 46330 Lot Occitanie +33 6 70 56 07 96

