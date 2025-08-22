Concert méditatif Hildegard von Bingen Eglise Notre-Dame d’Autun Autun

Concert méditatif Hildegard von Bingen

Eglise Notre-Dame d’Autun 36 Pl. du Champ de Mars Autun Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-08-22 20:00:00

fin : 2025-08-22 21:15:00

2025-08-22

Hildegard von Bingen (1098-1179), femme extraordinaire en son temps et dont la force a traversé les âges, était une abbesse bénédictine rhénane. Célèbre aujourd’hui pour sa connaissance des plantes, pour les guérisons et les miracles qu’elle a prodigués, et pour ses visions reconnues dès son époque qui ont donné lieu à plusieurs ouvrages, elle fut aussi une grande compositrice.

Maud Gnidzaz chantera les monodies (chants pour voix seule) de Hildegarde von Bingen. Ces poèmes spirituels de son inspiration, sont d’une puissance souvent saisissante. Tout dans l’œuvre d’Hildegard est voué au soin, au mieux-être du corps, de l’esprit et à l’élévation de l’âme. Ses monodies ne font pas exception, elles sont de véritables lasers de beauté sonore. .

Eglise Notre-Dame d’Autun 36 Pl. du Champ de Mars Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 14 41 89 r.pecot@orange.fr

