Concert Méditatif Hildegard von Bingen Eglise Saint Laurent Marseille 2e Arrondissement

Concert Méditatif Hildegard von Bingen

Vendredi 6 mars 2026 de 19h30 à 21h. Eglise Saint Laurent 16, esplanade de la Tourette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Maud Gnidzaz chante les monodies d’Hildegard von Bingen. Ces poèmes spirituels de son inspiration, sont d’une puissance souvent saisissante. Tout dans l’œuvre d’Hildegard est voué au soin, au mieux-être du corps, de l’esprit et et à l’élévation de l’âme

Hildegard von Bingen (1098-1179), femme extraordinaire en son temps et dont la force a traversé les âges, était une abbesse bénédictine rhénane. Célèbre aujourd’hui pour sa connaissance des plantes, pour les guérisons et les miracles qu’elle a prodigués, et pour ses visions reconnues dès son époque qui ont donné lieu à plusieurs ouvrages, elle fut aussi une grande compositrice. Selon Hildegard, la musique est capable de soigner

certaines notes, et certaines mélodies, tout comme le font les plantes, rétablissent l’équilibre de l’être dans sa totalité, corps, âme, esprit.



Cette affirmation rejoint les découvertes scientifiques plus récentes, qui apportent la preuve que le son pénètre au plus profond des cellules, modifiant une information défaillante pour rétablir la juste fréquence vibratoire dans l’organisme et l’aider à recouvrer la santé.

Ces monodies seront chantées suivies de temps de silence, afin d’ouvrir un espace de méditation ou de prière, selon le terme qui convient à chacun dans son lien au divin, un temps propice à leur intégration. .

Eglise Saint Laurent 16, esplanade de la Tourette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Maud Gnidzaz sings the monodies of Hildegard von Bingen. These spiritual poems of her inspiration are often strikingly powerful. Everything in Hildegard?s work is dedicated to the care and well-being of body, mind and soul

